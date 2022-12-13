1 марта в Петербурге пройдет комплексная проверка готовности системы оповещения населения

Комплексная проверка, в соответствии с законодательством, проводится 2 раза в год (в первую среду марта и октября).

Городской мониторинговый центр информирует, что 1 марта с 10:35 до 10:45 в Петербурге пройдёт ежегодная комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

Во время проверки по всему городу будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения организаций, сопряженных с городской системой. Также будут задействованы телеканалы и радиостанции.

Комплексная проверка, в соответствии с законодательством, проводится 2 раза в год (в первую среду марта и октября). Комплексная проверка будет проходить в следующем порядке:

10:35-10:37 – передача речевого сообщения о начале комплексной проверки;

10:40-10:43 – подача предупредительного сигнала "Внимание всем!" (запуск электромеханических сирен, трансляция сигнала по сетям проводного радиовещания, уличным громкоговорителям и другим техническим средствам оповещения);

10:43-10:45 – передача проверочных сигналов и информации с задействованием радиовещательных станций и каналов 1-го мультиплекса эфирного цифрового телевидения.

Фото: Городской мониторинговый центр