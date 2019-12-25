Форум "Старшее поколение" собрал в Петербурге около 4000 участников

В Петербурге в День пожилых людей проведут 86 тематических мероприятий.

В Петербурге 1 октября, в Международный день пожилых людей, проходит 86 тематических мероприятий. Концерты, выставки, фестивали, мастер-классы и спортивные занятия организовали на федеральном, городском и районном уровнях.

Мероприятия проходят в библиотеках, театрах, музеях, концертных залах, учреждениях здравоохранения и социальных службах. В городских парках для жителей старшего возраста проводят занятия физкультурой и спортом. Главным событием дня стал международный форум "Старшее поколение" в историческом парке "Россия — моя история". На мероприятие приехали около 4000 человек из 11 регионов страны. В программе предусмотрены дискуссии специалистов, выставки, мастер-классы и фестиваль "Серебряный возраст".

Участники форума могут посетить лекции, пройти медицинские обследования, получить информацию о социальных программах, возможностях обучения и трудоустройства. Форум проводится с 2006 года при поддержке Министерства труда и социальной защиты России.

В "Невской ратуше" также начался региональный этап V Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди пенсионеров.

Фото: пресс-служба Смольного