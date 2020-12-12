Продажи онлайн-полисов ОСАГО в Петербурге выросли втрое

Кроме того, исследование выявило тенденцию снижения возраста машин, участвующих в страховке.

Согласно исследованию сервиса "Сравни", которое цитируется ТАСС, отмечается рост продаж электронных полисов ОСАГО в крупнейших российских регионах одновременно со снижением средней стоимости страховки.

Наиболее высокие темпы прироста демонстрируют Москва и Московская область — плюс 31% относительно прошлого года. Петербург и Ленинградская область показывают увеличение объема реализации полисов на уровне 30%. Другие крупные регионы тоже продемонстрировали положительную динамику: Екатеринбург и Свердловская область увеличили продажи на 17%, Казань и Республика Татарстан — на 19%, Новосибирск и Новосибирская область — на скромные 5%.

Что касается цены, то снижение среднего тарифа зафиксировано повсеместно. Особенно резкое уменьшение стоимости произошло в Петербурге и Ленобласти, где цена упала на 10% и теперь составляет 6711 рублей против прошлогодних показателей.

Кроме того, исследование выявило тенденцию снижения возраста машин, участвующих в страховке. Например, самый значительный спад средних возрастных характеристик автомобилей произошел в Казани и Татарстане — минус 16%, что привело к среднему возрасту парка в 11,1 года. Исключением стал лишь Новосибирск, где показатель сохранился прежним — около 17,2 года, удерживая регион в статусе лидера по старению автомобильного парка.

Также были выявлены наиболее востребованные марки и модели авто среди тех, кто покупал ОСАГО: лидером стал Hyundai Solaris в Екатеринбурге и Свердловской области, ВАЗ 2190 Granta в Казани и Татарстане, Toyota Corolla в Новосибирске и области, Kia Rio занял лидирующую позицию в столичных регионах Москвы и Подмосковья, а также Петербурга и Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что в Центральном районе во время рейда документы проверили у 378 водителей и пассажиров.

Фото: Piter.TV