Врач назвал прививки, которые должен сделать каждый взрослый человек

Несмотря на то что большинство взрослых в детстве прививались от "стандартных инфекций", вакцинация защищает не навсегда, напомнил врач.

Один из ведущих программы "Жить здорово!" на Первом канале, доктор медицинских наук Андрей Продеус в Instagram перечислил прививки, которые необходимы взрослым.

Первой стала прививка от клещевого энцефалита. Как отметил доктор, при данном заболевании до трети пациентов погибают или становятся инвалидами. Далее в список вошла прививка от бешенства, так как эта болезнь способна приводить к смертельному исходу.

Несмотря на то что большинство взрослых в детстве прививались от "стандартных инфекций", вакцинация защищает не навсегда, напомнил врач. Через некоторое время требуется ревакцинация. Например, взрослым нужно повторно делать прививку от коклюша и столбняка. Что касается коклюша, болезнь опасна для детей в первые месяцы жизни. Поэтому все члены семьи, где рождается ребенок, должны быть привиты от этого заболевания.

Иммунолог: "Прививаться от COVID-19 надо и тем, кто переболел".

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