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Петербуржца с туберкулезом принудительно отправили на лечение по решению суда
Сегодня, 13:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржца с туберкулезом принудительно отправили на лечение по решению суда

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Он уклонялся от лечения.

Прокуратура Василеостровского района потребовала через суд принудительной госпитализации петербуржца, уклоняющегося от лечения туберкулеза. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Было установлено, что местный житель, имеющий заболевание "туберкулез легких", уклоняется от госпитализации в лечебное учреждение. При этом, туберкулез включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Решением суда исковые требования прокуроры удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

В начале года сообщалось, что в Петербурге снизилась заболеваемость туберкулёзом.

Фото: unsplash

Теги: лечение, туберкулез
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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