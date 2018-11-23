Петербуржца с туберкулезом принудительно отправили на лечение по решению суда

Он уклонялся от лечения.

Прокуратура Василеостровского района потребовала через суд принудительной госпитализации петербуржца, уклоняющегося от лечения туберкулеза. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Было установлено, что местный житель, имеющий заболевание "туберкулез легких", уклоняется от госпитализации в лечебное учреждение. При этом, туберкулез включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Решением суда исковые требования прокуроры удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

В начале года сообщалось, что в Петербурге снизилась заболеваемость туберкулёзом.

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