Как снизить риск ДТП: простые привычки для безопасной поездки

Отвлекающие факторы – телефон, еда, разговоры – опасны.

На российских дорогах ежедневно происходит множество аварий, и часто их причиной становится нарушение элементарных правил. Портал 110km.ru собрал главные советы от экспертов по безопасности на дороге – от базовых привычек до неочевидных лайфхаков.

Перед выездом важно проверить техническое состояние автомобиля – давление в шинах, работу фар, стеклоочистителей и тормозов. Не менее важно оценить собственное состояние: усталость, раздражение или действие лекарств, вызывающих сонливость, снижают реакцию не меньше, чем алкоголь.

Превышение скорости остаётся одной из главных причин аварий. Даже на разрешённых 110 км/ч тормозной путь значительно увеличивается, а на 140-150 км/ч риск потери контроля над автомобилем возрастает в разы. Оптимально двигаться с потоком, но не выходить за пределы ограничений.

Отвлекающие факторы – телефон, еда, разговоры – также опасны. Всего несколько секунд невнимательности на скорости 60 км/ч означают, что машина проедет десятки метров "вслепую".

Соблюдение дистанции и бокового интервала, уважение к пешеходам, велосипедистам и мотоциклистам, адаптация скорости к погодным условиям, использование современных систем безопасности – всё это снижает вероятность аварии.

Главный принцип безопасного вождения – предсказуемость. Чёткие сигналы, плавные манёвры и внимание к другим участникам движения делают дорогу безопаснее для всех.

Фото: unsplash (Samuele Errico Piccarini)