Судья вынес приговор троим петербуржцам за граффити на трамваях

Обвиняемые признали свою вину. Дело рассматривалось в особом порядке. Ущерб был полностью возмещен.

Мировой судья судебного участка №126 Петербурга вынесла приговор Георгию Жолудеву и Павлу Петрову, которых признали виновными в совершении двух преступлений по части второй статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также Арсению Осипову, который был осужден по одному эпизоду. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, 24 мая 2024 года, около 20:50, Жолудев и Петров находились на конечной остановке трамвая на проспекте Юрия Гагарина. Установлено, что они совершили акт вандализма, используя аэрозольные баллончики для нанесения граффити на трамвайный вагон, что нанесло ущерб Санкт-Петербургскому государственному унитарному предприятию городского электрического транспорта (СПб ГУП "Горэлектротранс") на сумму 1656 рублей.

Суд установил, что 8 июня, около 22:40, обвиняемые вернулись на ту же остановку и нарисовали граффити на другом вагоне. Ущерб от действий подсудимых в этот раз составил 82 230 рублей. Было отмечено, что вагон приобрел "обезображивающий внешний вид, оскорбляющий общественную нравственность".

Обвиняемые признали свою вину. Дело рассматривалось в особом порядке. Ущерб был полностью возмещен. Суд назначил наказания: Жолудеву (имеющему судимость) — два года условного заключения с испытательным сроком 1,5 года. Петрову — 1,5 года ограничения свободы. Осипову — один год ограничения свободы.

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Фото и видео: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Петербурга