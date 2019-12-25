Петербуржец в Павловске силой сорвал с пенсионерки золотую цепочку с крестиком

За это он проведёт более 4 лет в исправительной колонии строгого режима.

Житель Петербурга, сорвавший крестик с шеи пенсионерки, отправится в колонию строго режима. Об этом рассказала прокуратура Пушкинского района.

Суд установил, что днём 16 мая 2024 года И., находясь на территории ФГБУК "Государственный Музей-Заповедник "Павловск", напал на 79-летнюю женщину. Подсудимый с силой сорвал с потерпевшей золотую цепочку с крестиком, после чего ударил кулаком в голову, женщина потеряла равновесие и упала. После этого мужчина вырвал из рук пожилой женщины сумку, в которой находились телефон, документы и другое имущество. Общий ущерб превысил 50 тысяч рублей.

И. был ранее неоднократно судим за аналогичные преступления. Ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворено исковое заявление прокурора района в интересах потерпевшей о взыскании с обвиняемого компенсации материального ущерба и морального вреда в общем размере 114 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv (создано с помощью Leonardo)