Суд вынес приговор женщине, разбившей стекло двери автобуса на Богатырском

Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал виновной Елену Закревскую в нарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Согласно материалам дела, 21 сентября 2025 года в 22:45 Закревская находилась в салоне рейсового автобуса №180, следовавшего по маршруту по Богатырскому проспекту, д. 31. Находясь в общественном транспорте, женщина вела себя агрессивно: громко кричала, использовала грубую нецензурную лексику, размахивала руками и демонстративно ударила ногой по стеклу двери автобуса, повредив его.

Несмотря на предъявленное обвинение, сама Закревская отрицала вину, сообщив суду, что её поведение обусловлено тем, что водитель автобуса проигнорировал остановку. По её мнению, никаких противоправных действий она не совершала.

Судебные инстанции признали женщину виновной и назначили ей административное наказание в виде пяти суток ареста.

Видео: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга