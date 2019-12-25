В Петербурге продолжается прием заявок на форум и премию "Бьюти Питер"

Эксперты индустрии красоты встретятся на форуме "Бьюти Питер" 15 октября.

В Петербурге продолжается прием заявок на участие в форуме "Бьюти Питер". Деловая программа пройдет 15 октября во Дворце Кваренги на Казанской улице, 7. Участники и эксперты индустрии красоты и здоровья обсудят основные проблемы отрасли, включая нехватку квалифицированных специалистов, продвижение услуг, потребительский терроризм и рост издержек, пишет spb.aif.ru.

В рамках форума специалисты также расскажут о способах решения актуальных задач, увеличения прибыли и сохранения клиентов. В тот же вечер во Дворце Кваренги пройдет церемония награждения премии "Бьюти-Питер". Организаторы планируют отметить клиники и салоны Санкт-Петербурга, работающие в сфере красоты и здоровья.

"Бьюти Питер" является проектом издательского дома "Аргументы и факты". Его цель заключается в развитии индустрии, создании возможностей для профессионального общения и обмена опытом, а также признании достижений специалистов различных направлений сферы красоты и здоровья. Зарегистрироваться для участия в форуме можно на официальном сайте проекта.

Фото: spb.aif.ru