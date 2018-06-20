Видео: жители Выборга о приеме у Геннадия Орлова

Глава администрации Выборгского района провел прием граждан по личным вопросам. Канал Piter.TV пообщался с людьми, которые обратились за помощью в муниципалитет.

Глава администрации Выборгского района провел прием граждан по личным вопросам. Люди пришли к Геннадию Орлову со своими вопросами и обращениями.Среди тем - программа расселения аварийного жилья, дорожный ремонт и приватизация недвижимости. Жители улицы Весенний Поток узнали о скором ремонте дороги.

По улице Весенний Поток мы подтвердили, что будут выполнены работы по асфальтированию. По Западной улице пока что вопрос окончательно не решен. Геннадий Орлов проводит переговоры с председателем комитета по дорожному хозяйству в плане выделения финансирования на работы. Сергей Петров, председатель дорожного комитеты администрации Выборгского района

Не обошлось и без личных просьб. Житель поселка Калинина обратился с просьбой обрезать ветки старых тополей. Мужчина и его соседи переживают, что аварийные деревья могут быть опасны для детей

У нас такой двор, что очень много деревьев, старых тополей. Под ними проходит дорога, дома рядом, дети играют. До этого у нас упала старая береза. Выглядела нормальной, 70 сантиметров в обхвате, а внутри сгнила и упала на сарай. К счастью, никто не пострадал. Теперь у тополей ветки качаются, скрипят, боимся, что упадут кому-нибудь на голову или автомобиль. Просим опилить их, полностью срезать деревья не надо. Сергей Путренков, житель поселка Калинино

Хорошей новостью поделилась жительница Первомайского сельского поселения. Она добилась передачи земель и недвижимости Минобороны в муниципальную собственность. Для этого ей пришлось написать лично Сергею Шойгу. До этого несколько лет их поселок был де-факто бесхозным

После того, как Минобороны нас бросило, все приходилось делать самим. Ухаживать за водопроводом, электричеством, домами. Нас никто не брал. Мы формально принадлежали Минобороны. А по факту, все делали сами. Были бесхозными. Сейчас переходим под управление администрации. Нина Шулепова, жительница поселка Подгорное

Теперь следить за состоянием поселка будут муниципальные власти. Это нормализует жизнь поселка и местных жителей.

Видео: Piter.TV