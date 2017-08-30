Прическа на 1 сентября: девочкам можно заплести необычные косы

Уже через несколько дней во всех школах состоится День знаний. Для школьниц и их родителей кроме кучи других вопросов встает еще и этот: какую прическу сделать на 1 сентября. Просто и красиво будут смотреться косы.

Возвращение в школу – это учебники на много месяцев вперед, домашняя работа и ранние подъемы. Но 1 сентября все же праздник. Большинство школ в этот день не проводят уроков, а только линейки. Невозвращение после летних каникул всегда волнительно для школьников. А уж если они идут в первый класс, то волнения не избежать.

В День знаний школьники надевают красивую одежду, а девочки делают красивые прически. Перед 1 сентября ажиотаж в парикмахерских почти такой же, как перед выпускными. Мамы записывают свои дочерей, чтобы те щеголяли с аккуратными прическами. Поэтому сейчас начти свободное место у профессионала может быть трудно. Но это не самая большая проблема и не повод расстраиваться. Можно сделать прически самостоятельно.



ПРИЧЕСКИ НА 1 СЕНТЯБРЯ: КОСЫ



Ничто так не ассоциируется со школой, как девочки с косичками. В честь праздника можно сделать необычную прическу. Не просто две или одна коса, а чуть более сложный колосок. Туториалов по плетению необычных кос полно на просторах интернета. Мы нашли для вас простое плетение косы. Также эту прическу можно сделать еще более торжественной. Если собрать свободные волосы в пучок.



ПРИЧЕСКИ НА 1 СЕНТЯБРЯ: ПУЧКИ



Еще одной строгой, но милой прической может стать пучок. Даже просто собранные в хвост и обмотанные вокруг резинки волосы смотрятся неплохо. Такую прическу можно украсить бантами, заколками и лентами.

Такая прическа будет удобна, если на день знаний в школе запланированы активные развлечения. Волосы не будут мешать девочке.

Видео: LENA ZAYA / Youtube