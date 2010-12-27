Эксперт рассказал, какая индексация ждет пенсионеров после 2018 года

Прибавку к пенсиям неработающих пенсионеров в 2018 году министр труда и социальной защиты Максим Топилин назвал довольно серьезной. Однако эксперты считают, что эффект последних месяцев года может легко "съесть" прибавку, и мы увидим индексацию сопоставимую с уровнем инфляции.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", в ходе совещания по социальной политике в Совете Федерации глава Минтруда Максим Топилин заявил, что индексация пенсий в России отнюдь не низкая, так как она индексируется значительно выше, чем инфляция. Прибавку к пенсиям неработающих пенсионеров в следующем году он назвал достаточно серьезной. Стоит отметить, что с 1 января 2018 года пенсии для неработающих пенсионеров в РФ будут проиндексированы на 3,7%.



Руководитель направления Финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников отмечает, что проиндексированы будут только социальные пенсии, которые вырастут 4,1%, а это выше того уровня, который ожидается по годовой инфляции в этом году.



Эксперт считает, что изменения определенно будут заметны, но ожидания МЭР и ЦБ могут разниться ввиду различных инфляционных рисков.



По мнению специалиста, регулятор допускает возможность инфляции ниже 4%, но скорее всего он будет на уровне 3,6-3,7%, а может даже и 3,8%. В данном случае индексация нерабочим пенсионерам уложится в инфляционный темп 2017 года. Никита Масленников объясняет, что риски связаны с традиционной для последнего месяца года бюджетной эмиссией.



ЦБ не исключает варианта с повышением таргета в годовом выражении, которое может случиться уже где-то в первом полугодии 2018 года, считает эксперт. По его словам, инфляция, накопленная в следующем году, станет основой для индексации в 2019 году.