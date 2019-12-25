Эксперты прокомментировали переименование президента Республики Татарстан в главу субъекта

В республике были против, но в итоге согласились с нововведениями.

В Татарстане больше не будут бороться за то, что именовать главу республики президентом. Там недовольны, что при принятии закона о региональной власти не учли мнение субъекта, однако его будут соблюдать. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты считают, что называть главу республики "президентом" — значит следовать тенденциям 90-х годов, когда руководителя региона уравнивали с лидером всего государства через общее название занимаемой должности. Отмечается, что сначала в Татарстане сильно протестовали против нововведения, что вызывало опасение в продолжении борьбы с новой законодательной нормой или саботаже при ее исполнении. Однако на самом деле борьба носила формальный характер, считают эксперты.

Для большей части населения Татарстана этот вопрос не имел принципиальной важности, поэтому всерьез бороться с государством ради уязвленного самолюбия горстки местечковых патриотов Минниханову явно было не с руки. сказали авторы Telegram-канала.

Скорее всего, лояльность Кремля для главы субъекта все-таки важнее.

Фото: сайт президента Республики Татарстан