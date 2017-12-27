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Вчера, 19:12
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ЕССК Петербурга расширит число предоставляемых услуг до 60

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Единая система строительного комплекса Санкт-Петербурга отчиталась о работе в прошлом году и рассказала о планах на будущее.

Единая система строительного комплекса Санкт-Петербурга при Администрации Губернатора отчиталась об итогах работы в 2017 году. Представители главного электронного сервиса, предоставляющего госуслуги компаниям в строительной отрасли, собрали отчетную пресс-конференцию в Медиацентре Правительства. 
 
 Юлия Лудинова, заместитель руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга – начальник Проектного управления – проектного офиса отметила, что перевод документооборота в электронную форму оказался эффективным решением.
 
Эта система уже утверждена как приоритетный проект Петербурга. Мы должны сделать систему реализации процедур в сфере строительства понятнее и прозрачнее. Мы должны обеспечить сроки реализации и качество предоставляемых услуг. Это наши основные цели. Нам важно исключить формальные отказы при приеме документов либо необоснованные отказы. На данный момент у нас предоставляется 28 услуг в сфере строительства. Туда входят все основные строительные процедуры, существующие по законодательству РФ. Вплоть до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В следующем годы мы планируем увеличить их количество до 60. 
 
Юлия Лудинова, начальник Проектного управления - проектного офиса
 
Эксперт отметила, что на данный момент подобные системы для нашей страны - редкость. Подобная система создана в Москве. В Петербурге изюминкой нашей системы считают наличие аналитико-контролирующего блока в виде специалистов Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.
 
Видео: канал Piter.TV
Ксения Крохина
Теги: единая система строительного комплекса , есск спб , юлия лудинова
Категории: Новости СПб

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