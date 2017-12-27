ЕССК Петербурга расширит число предоставляемых услуг до 60

Единая система строительного комплекса Санкт-Петербурга при Администрации Губернатора отчиталась об итогах работы в 2017 году. Представители главного электронного сервиса, предоставляющего госуслуги компаниям в строительной отрасли, собрали отчетную пресс-конференцию в Медиацентре Правительства.

Юлия Лудинова, заместитель руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга – начальник Проектного управления – проектного офиса отметила, что перевод документооборота в электронную форму оказался эффективным решением.

Эта система уже утверждена как приоритетный проект Петербурга. Мы должны сделать систему реализации процедур в сфере строительства понятнее и прозрачнее. Мы должны обеспечить сроки реализации и качество предоставляемых услуг. Это наши основные цели. Нам важно исключить формальные отказы при приеме документов либо необоснованные отказы. На данный момент у нас предоставляется 28 услуг в сфере строительства. Туда входят все основные строительные процедуры, существующие по законодательству РФ. Вплоть до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В следующем годы мы планируем увеличить их количество до 60.

Юлия Лудинова, начальник Проектного управления - проектного офиса