Спаситель мальчика на Крестовском получит премию имени Кеосаяна

Жителя Петербурга Михаила Харитонова наградят премией имени Тиграна Кеосаяна за спасение 11-летнего мальчика на Крестовском острове. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Ребёнок дотронулся до опоры пирса в яхт-клубе и получил удар током, упал в воду и начал тонуть. Очевидцы пытались помочь, но их тоже било током. Харитонов, замначальника факультета Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС, взобрался на бревно и достал мальчика. У ребёнка не было пульса, он начал делать массаж сердца и искусственное дыхание. Мальчик пришёл в себя, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Симоньян объявила о премии, отметив подвиг спасителя. В марте 2026 года премию уже вручали дворнику Хайрулло Ибадуллаеву за спасение мальчика, выпавшего из окна. Тогда он получил 1 млн рублей.
Фото: Piter.TV
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