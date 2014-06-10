Симоньян наградит петербуржца за спасение утонувшего ребёнка.

Жителя Петербурга Михаила Харитонова наградят премией имени Тиграна Кеосаяна за спасение 11-летнего мальчика на Крестовском острове. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Ребёнок дотронулся до опоры пирса в яхт-клубе и получил удар током, упал в воду и начал тонуть. Очевидцы пытались помочь, но их тоже било током. Харитонов, замначальника факультета Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС, взобрался на бревно и достал мальчика. У ребёнка не было пульса, он начал делать массаж сердца и искусственное дыхание. Мальчик пришёл в себя, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Симоньян объявила о премии, отметив подвиг спасителя. В марте 2026 года премию уже вручали дворнику Хайрулло Ибадуллаеву за спасение мальчика, выпавшего из окна. Тогда он получил 1 млн рублей.

Фото: Piter.TV