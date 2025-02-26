Соцфонд объяснил, как самозанятым в Петербурге уйти на больничный с выплатами

Размер выплат зависит от страхового стажа и времени участия в программе.

Самозанятые Петербурга и Ленобласти получили возможность оформлять больничные листы с выплатой пособий. С начала года в регионе действует программа добровольного социального страхования, которой уже воспользовались 759 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ по Петербургу и Ленобласти.

Чтобы получать выплаты при временной нетрудоспособности или болезни ребёнка, самозанятому необходимо зарегистрироваться в системе и выбрать страховую сумму — 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Взнос составляет 3,84% от выбранного показателя. Платить можно ежемесячно или сразу за год. Право на пособие появляется через шесть месяцев с момента начала уплаты взносов.

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Фото: Piter.TV