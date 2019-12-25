В Смольном ответили на недовольство кикшеринговых компаний предложенными изменениями

Компании хотят обязать сделать специализированные пункты проката.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Дмитрий Петрожицкий выразил недовольство кикшеринговых организаций предложенными изменениями в правила благоустройства. Речь идет о пунктах для проката электросамокатов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Специалист отметил, что прокат электросамокатов – сезонный бизнес. В зимнее время они будут популярны гораздо меньше, и потому крытые парковки невыгодны операторам.

Заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков указал на то, что наличие специализированных пунктов поможет упорядочить парковку электросамокатов и создаст предпосылки для соответствующей инфраструктуры. Он пояснил, что изменения инициировали специально в конце лета, чтобы у компаний было время подготовиться к следующему теплому сезону. По предложению ведомства пункты проката электросамокатов запрещено будет размещать на газонах, цветниках, территориях зеленых насаждений..

На цифровой платформе "Я в пути" пассажиры смогут оплачивать аренду самокатов, авто, покупать билеты на общественный транспорт и прокладывать комбинированные маршруты поездок разными видами транспорта.

Несмотря на то, что нормативной базы пока нет, город постепенно разрабатывает правила для кикшеринга. На следующем этапе средства индивидуальный мобильности включат в систему городского транспорта, такси, парковочного пространства. Компании со своей стороны должны будут научиться контролировать нарушителей правил пользования электросамокатов.

Фото: Piter.TV