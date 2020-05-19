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На Кондратьевском проспекте 17 пожарных потушили огонь в продуктовом магазине
Сегодня, 8:43
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На Кондратьевском проспекте 17 пожарных потушили огонь в продуктовом магазине

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Спасатели справились за полчаса. В результате случившегося никто не пострадал.

В ночь на воскресенье, 5 сентября, в Калининском районе Петербурга загорелся магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В доме № 65 по Кондратьевскому проспекту пламя охватило два квадратных метра в продуктовом маркете, находящемся на первом этаже здания. В диспетчерскую службы спасения с просьбой о помощи позвонили в 00:57. Пожарные в составе 17 человек на 4 спецмашинах ликвидировали возгорание к 1:30. В результате инцидента никто не пострадал. 

На данный момент устанавливается причина пожара. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Красном Селе из горящего дома госпитализировали женщину.

Фото: Piter.tv

Теги: горит магазин, пожар на кондратьевском
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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