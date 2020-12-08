Пожар в автосервисе на Мебельной охватил 450 кв.метров

Причины возгорания пока не известны.

Спасатели локализовали пожар на территории СТО на Мебельной улице. Ранг пожара понизили до №1-Бис, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании в доме №2/2 поступило 8-го декабря в 15:45. Огонь распространился в боксе на площади 450 кв. метров. Спустя 20 минут ранг пожара достиг №2. Его удалось локализовать в 16:36.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

К ликвидации пожара привлекли от МЧС 11 единиц техники и 43 человека личного состава.

По информации Piter.TV, в автосервисе, где произошел пожар, находились баллоны и автомобили. Часть из них эвакуировали. Всего огонь охватил 5 гаражных боксов. Высота каркасно-металлического здания составляет 4 метра.

Ранее появились видео с утреннего пожара в жилом доме на Софьи Ковалевской.

Видео: Piter.TV, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK