Из горящего дома на Заневском проспекте эвакуировали 20 человек

Огонь охватил всю комнату.

На Заневском проспекте выгорела комната в жилом доме на четвертом этаже. Очевидцы засняли языки пламени в помещении.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре на Заневском проспекте, 7/7 поступило 6 апреля в 16:45. Пожар произошел в коммунальной пятикомнатной квартире, в огне оказалась только она комната. Огонь охватил все помещение — 20 кв. метров. Из дома эвакуировали 20 человек, в том числе два ребенка.

На месте работают сотрудники МЧС.

Ранее Piter.TV сообщил о пожаре в многоэтажном доме в Кудрово. Несколько этажей были заблокированы из-за происшествия. Двух человек госпитализировали.

Видео: vk.com/krasnogvardeiskiy_spb / Олег Петров