Прокуратура заинтересовалась подтоплением подвала в доме на Науки

Акт прокурорского реагирования в настоящее время находится на рассмотрении.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Из-за нарушений, которые допустили при содержании имущества дома, подвал на проспекте Науки, 15к1, затоплен. По этой причине в подъездах появились неприятный запах, сырость, отслоения красочного слоя.

Перечисленные обстоятельства послужили основанием для внесения прокурором района представления в адрес управляющей компании. Акт прокурорского реагирования в настоящее время находится на рассмотрении.

Ранее мы рассказывали о том, что после пожара на Курляндской улице затопило помещение "Гумсклада".

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