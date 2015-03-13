  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После пожара на Курляндской улице затопило помещение "Гумсклада"
Сегодня, 15:06
86
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

После пожара на Курляндской улице затопило помещение "Гумсклада"

0 0

Работники склада нашли промышленный пылесос для откачки воды.

После пожара в историческом здании на Курляндской улице, 49, помещение "Гумсклада", используемое в качестве хранилища гуманитарной помощи, оказалось затоплено.

В Центре гуманитарной помощи вынужденным переселенцам рассказали, что в помещении хранились продукты питания и одежда, предназначенные для оказания помощи нуждающимся. В результате пожара склад был затоплен водой.

"На Курляндской у нас осталась половина помещения под дополнительный склад, где мы храним часть оптовых закупок и вещей. Точнее, хранили… Сейчас на полу ровный слой воды, которая продолжает стекать по стенам, а стойкий запах гари остается с тобой еще несколько часов"

Telegram--канал "Гумсклада"

Сотрудники склада принимают меры по ликвидации последствий затопления и нашли промышленный пылесос для откачки воды.

Ранее Piter.TV сообщал, что один человек погиб при пожаре в историческом здании на Курляндской.

Фото: МЧС РФ

Теги: гумсклад, пожар, пожар на курляндской
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии