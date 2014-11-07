Посткроссинг к 8 Марта проведут в Доме книги

К празднику организаторы приготовили ограниченный тираж оригинальных открыток с авторским оформлением.

Накануне Международного женского дня в Петербурге организуется необычное мероприятие для желающих оригинально поздравить родных и друзей. 6 марта с 14:00 до 16:00 в Доме книги на Невском проспекте пройдет посткроссинг, сообщает пресс-служба учреждения.

К празднику организаторы приготовили ограниченный тираж оригинальных открыток с авторским оформлением. Эксклюзивные карточки выпущены в ограниченной серии, поэтому рекомендуется прийти заранее, чтобы успеть получить своё уникальное поздравление.

В течение двух часов на первом этаже книжного магазина гости встретятся с представителями "Почты России", которые предложат участникам оригинальные открытки и окажут помощь в заполнении адреса. Присоединиться к акции и отправить праздничные поздравления с эксклюзивным дизайном можно абсолютно бесплатно, причём письма доставляются по всей России.

