С начала 2023 года ГМЗ "Павловск" посетили 1,7 млн туристов

Число больше на 400-500 тыс., чем в доковидный период.

ГМЗ "Павловск" посетили 1,7 млн человек с начала 2023 года, что больше на 400-500 тыс., чем в доковидный период. Об этом рассказала Вера Дементьева, директор учреждения, на пресс-конференции в "Интерфаксе" сегодня, 21 сентября.

Кроме того, Дементьева сообщила, что в число не вошли те, кто приходит в Павловский парк бесплатно по утрам и вечерам.

Чаще в ГМЗ "Павловск" приезжают петербуржцы и россияне, однако встречаются и туристы из-за рубежа.

Отметим, что дворцово-парковый ансамбль Павловска, находящийся на улице Садовой, был создан в конце XVIII – начале XIX вв. Центральными в комплексе являются Павловский дворец, летняя резиденция императора Павла I.

Ранее на Piter.TV: ГМЗ "Петергоф" ожидает более 30 тыс. зрителей на осеннем празднике фонтанов.

Фото: Википедия