ГМЗ "Петергоф" ожидает более 30 тыс. зрителей на осеннем празднике фонтанов

Основное представление состоится в 21:00 на Большом каскаде в Нижнем парке. На этот раз главной темой станет Год педагога и наставника.

Осенний праздник фонтанов в Петергофе намерен принять более 30 тыс. зрителей. Об этом заявил врио гендиректора государственного музея-заповедника Роман Ковриков на пресс-конференции "Интерфакс".

Напомним, что торжественное мероприятие пройдёт 22 и 23 сентября: основное представление состоится в 21:00 на Большом каскаде в Нижнем парке. На этот раз главной темой станет Год педагога и наставника. Оба дня гостям покажут часовой мультимедийный спектакль "Наследники". Название постановки отсылает к наследию традиций, которое Петергоф принял при правлении Петра I. Руководитель редакционно-издательского отдела ГМЗ "Петергоф" Александр Белоусов напомнил, что в XIX веке праздник приобрёл масштаб массовых, народных гуляний.

Помимо видеопроекций, в представлении будут задействованы реальные световые объекты. Перед Гротами Большого каскада разместятся декорации, выполненные в виде исторических иллюминационных сооружений конца XIX − начале ХХ века. В постановке задействуют 40 артистов балета и главных персонажей спектакля.

Мы выбрали семь персонажей, которые будут с нами весь праздник и расскажут об изобретениях, ставших повседневными в нашей жизни, которые мы уже практических не замечаем: это телеграф, телефон, фотография, авиация и другие. Роман Ковриков, врио гендиректора ГМЗ "Петергоф"

Добавим, что зрителей будут пускать в Нижний парк за 3 часа до начала спектакля строго по билетам.

Ранее мы сообщили о том, что коллекция ГМЗ "Царское Село" пополнилась предметами XIX века.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Петергоф"