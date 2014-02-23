Рейс из Петербурга в Тбилиси экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за ложной пожарной тревоги

Причиной для внеплановой посадки стала сработавшая сигнализация о возможном возгорании в багажном отсеке.

Самолет, следовавший по маршруту Петербург — Тбилиси, совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино). Как сообщает Telegram-канал Shot, на борту находились 99 человек.

Причиной для внеплановой посадки стала сработавшая сигнализация о возможном возгорании в багажном отсеке. После того как пилоты подали сигнал бедствия, экипаж незамедлительно задействовал систему пожаротушения и принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту.

В ходе последующего технического осмотра лайнера никаких следов реального пожара или задымления обнаружено не было. Благодаря слаженным действиям летчиков инцидент обошелся без пострадавших пассажиров и членов экипажа.

После завершения всех необходимых проверок воздушное судно провело ночь в аэропорту, а уже следующим утром вылетело в Москву. Дальнейший маршрут самолета до Тбилиси пока не уточняется.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково провели учения по тушению пожара на топливном складе.

Фото: Piter.TV