Полковника Колоскова посадили на 3 года за расхищение деталей самолетов МВД

Экс-начальник авиационного управления Главкомандования МВД и его подельник отправлены в исправительную колонию.

В Петербурге завершено разбирательство по делу о хищении имущества авиационного управления Главного командования внутренних войск МВД. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил полковника запаса Александра Колоскова и сотрудника ООО "Эксплуатация самолетного и вертолетного оборудования" Андрея Ересько к 3 годам в ИК общего режима. Об этом Piter.TV сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В период с 2011 по 2012 год эта парочка похитила 13 авиационных изделий, принадлежащих внутренним войскам МВД, на сумму более 9 000 000 рублей. В это время Александр Колосков служил начальником авиационно-технической службы отдела мат-технического обеспечения авиационного управления внутренних войск МВД. А его подельник Андрей Ересько работал управленцем в частной конторе, сотрудничавшей с ведомством.

Преступников признали виновными по статьям ч.4 ст.159 УК РФ и ч.5 ст.33 – ч.4 ст.159 УК РФ соответственно. Следствие установило, что за несколько месяцев Колосков и Ересько похитили рулевой винт самолета, несколько автоматов перекосов и втулок несущего винта. Как конкретно они уносили со складов инструментарий, и где продавали его, не уточняется.

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