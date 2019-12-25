В Петербурге 42 человека отправили под арест после ночного конфликта на площадке

В Петербурге 42 участника массовой потасовки на детской площадке получили арест.

В Петербурге 42 человека получили административный арест после массовой потасовки на детской площадке на улице Брянцева. Калининский районный суд рассмотрел 43 дела о мелком хулиганстве 13 и 14 октября. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Большинство фигурантов приговорили к аресту на срок от 1 до 8 суток. Чаще всего суд назначал 5 или 7 суток. В отношении одного из доставленных производство прекратили, поскольку в его действиях не нашли состава правонарушения.

Инцидент произошел вечером 12 октября возле дома № 12 на улице Брянцева. По материалам дела, около 20:20 участники конфликта громко кричали, использовали нецензурную лексику, размахивали руками, приставали к прохожим и оскорбляли их. Замечания местных жителей они игнорировали.

Во время судебных заседаний участники по-разному объясняли свое присутствие на площадке. Некоторые признали вину, другие заявили, что пытались разнять дерущихся или пришли поддержать знакомых. Один из фигурантов утверждал, что проходил мимо и побежал от полиции, испугавшись задержания.

Как сообщили в пресс-службе судов, установить причину конфликта оказалось сложно. Некоторые участники ссылались на задетую честь, но не смогли конкретно объяснить, кто и чем их обидел. Среди объяснений также звучали рассказы о звонках знакомых с предложением прийти и подраться.

В итоге суд установил, что один из доставленных действительно оказался случайным прохожим, и прекратил производство по его делу.

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