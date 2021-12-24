В Буграх обнаружили склад с 3 млн пачек сигарет с признаками подделки

Изъято почти 300 тысяч пачек сигарет, готовая табачная продукция с признаками подделки, более четырех тысяч коробок сигарет россыпью, две производственные линии, рулоны с фольгой, упаковочный полиэтилен.

Во Всеволожском районе Ленинградской области в поселке Бугры обнаружен склад с табачными изделиями. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В арендованном помещении площадью около 800 квадратных метров полицейские изъяли 12 коробок, в которых находились три вида акцизных марок на табачную продукцию и 140 палет сигарет. Акцизные марки на табачную продукцию выполнены способом офсетной печати и электрофотографии, специальные элементы защиты имитированы. По факту подделки возбуждено уголовное дело. Арендатор склада, 50-летний уроженец Омской области, задержан.

Также был проведён обыск в другом арендованном фигурантом помещении общей площадью 1400 м2. Изъято почти 300 тысяч пачек сигарет, готовая табачная продукция с признаками подделки, более четырех тысяч коробок сигарет россыпью, две производственные линии, рулоны с фольгой, упаковочный полиэтилен, а также 3,3 миллиона готовых пачек сигарет отечественных и зарубежных марок. Расследование продолжается.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области