В Петербурге женщину обвиняют в покушении на сотрудника оборонного предприятия

Изъяты пистолет Макарова, СВУ, а также средства связи, которые содержат переписку с координаторами.

В Петербурге сотрудники ФСБ России задержали женщину, обвиняемую в подготовке покушения на сотрудника оборонного предприятия в Ленобласти. По информации ведомства, злоумышленницу завербовала украинская служба безопасности.

Приезжая обучилась диверсионно-террористической деятельности, затем прибыла в РФ. В Смоленской области она попыталась забрать огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство из тайника. Изъяты пистолет Макарова, СВУ, а также средства связи, которые содержат переписку с координаторами. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ. Задержанную поместили под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что ФСБ сорвала теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае.

Видео: ЦОС ФСБ России