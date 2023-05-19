ИИ Сбера ускорил финансирование застройщиков в 60 раз

Сбер провёл конференцию для застройщиков и девелоперов "Время изменений: жилье. От адаптации к лидерству".

Раньше застройщики ждали одобрения финансирования два месяца. Сейчас — всего один день. Скорость выросла в 60 раз благодаря искусственному интеллекту, который уже берет на себя 60% таких сделок. И это только начало. В следующем году Сбер планирует перевести основную часть процессов по жилью в полностью цифровой формат. Ускоряют не только бумажную работу. В пилотном режиме банк запустил AI-агента, который по фотографии определяет готовность строящегося объекта. Это позволяет удаленно и мгновенно контролировать ход стройки. Об этом рассказали эксперты на конференции Сбера для застройщиков жилья "Время изменений: жилье. От адаптации к лидерству".

Наша задача быстро предоставлять деньги. И деньги нужны не через неделю, а сегодня, для того, чтобы краны равномерно работали и не было перебоев в работе. Здесь тоже мы запустили AI-агента, и в следующем году мы как раз делаем значительный рывок полного перехода жилья в цифровой кредитный процесс и, соответственно, всех процессов, связанных с этим. Анатолий Попов, заместитель председателя Правления Сбербанка

Одним из главных вопросов на повестке дня стало комплексное развитие территорий. По данным Сбера, лидерами в этом направлении являются Москва, Московская и Тюменская области. Также активно растёт количество проектов КРТ в Свердловской и Нижегородской областях. Однако лидеры могут и смениться, проект развивается и в других регионах.

Самое важное при комплексном развитии территории – есть ряд законодательных изъянов, что, к сожалению, земельный участок, который находится по КРТ, не может быть в полном объеме передан в качестве обеспечения для получения проектного финансирования. Но, собственно, и Минстрой, и финансовое сообщество работает над устранением этого изъяна. И мы уверены, что у комплексного развития территории большое будущее, поскольку осваиваются, как правило, большие участки и которые в результате получаются проекты, которые действительно интересны покупателям, потому что у них есть и необходимая инфраструктура, и привлекательные объекты. Анатолий Попов, заместитель председателя Правления Сбербанка

На фоне этих изменений растет и кредитный портфель Сбера для застройщиков — с начала года он увеличился на 27%. Жилая недвижимость занимает значительную долю в корпоративном кредитном портфеле Сбера — почти 25% и остается драйвером роста. Прирост портфеля фиксируется во многих регионах, например, в Санкт-Петербурге с начала года остаток задолженности вырос на 31%. При этом рынок адаптируется: активность девелоперов в запуске новых проектов снизилась на 16%, что говорит о их стремлении достичь баланса между спросом и предложением. Таким образом, технологии кардинально ускоряют процессы на рынке жилья, а фокус смещается в сторону создания комфортных и комплексных проектов, которые интересны покупателям.

Видео: Piter.TV