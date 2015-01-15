Молодые люди задержаны за погром автобусной остановки на Большеохтинском проспекте

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 УК РФ ("вандализм").

В прошлую пятницу, 17 октября, сотрудниками правоохранительных органов Красногвардейского района была получена информация о повреждении автобусной остановки возле дома номер 4 на Большеохтинском проспекте двумя неопознанными лицами. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 20 октября 2025 года около 17:00 оперативной группой угрозской по месту жительства, расположенному по адресу дом 14 на Краснодонской улице, были задержаны двое молодых людей возрастом 17 и 18 лет. Установлено, что они умышленно повредили стеклянное покрытие остановки общественного транспорта, действуя из хулиганских мотивов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 УК РФ ("вандализм"). Молодые люди направлены в отделение полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Фото: Piter.TV