На улице Коллонтай полицейские догоняли выпившего водителя на каршеринге

Парня задержали спустя 10 мин. Правоохранителям пришлось воспользоваться табельным оружием.

Утром в субботу, 10 июля, сотрудники ДПС ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем в Невском районе. Чтобы остановить злоумышленника, стражи дорожного порядка начали пальбу. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "Дорожный инспектор".

Гонки начались на проспекте Большевиков, а закончились на улице Коллонтай. Задержать нарушителя удалось через 10 минут. Чтобы остановить 22-летнего нарушителя, пришлось потратить 16 патронов.

При составлении четырех административных протоколов молодой человек признался, что прекращать движение по требованию полицейских он не хотел, потому что боялся последствий. Каршеринговый автомобиль, на котором убегал нарушитель, уже отправили на спецстоянку.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Арсенальной улице 11 июля начинается ремонт. Стоимость работ оценивается почти в 123 млн рублей.

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