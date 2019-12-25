На Арсенальной улице 11 июля начинается ремонт

Ремонт завершится в начале августа этого года.

С воскресенья, 11 июля, в Петербурге начнутся ремонтные работы на Арсенальной улице, длина которой составляет 1,36 км). Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Специалистам предстоит заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, переставить/заменить бортовые камни и восстановить элементы благоустройства. Стоимость работ оценивается почти в 123 млн рублей.

В связи с ремонтными работами движение транспортных средств на Арсенальной улице будет прекращено:

24 июля – на участке от Арсенальной набережной до улицы Комсомола, а также на участке от Кондратьевского проспекта до дома 66 (корп.3) по Арсенальной улице;

25 июля – на участке от Арсенальной набережной до дома 66 (корп.3) по Арсенальной улице, включая перекрестки с Кондратьевским проспектом и улицей Комсомола;

с 26 по 27 июля – на участке от Кондратьевского проспекта до Минеральной улицы;

28 июля – от Кондратьевского проспекта до Минеральной улицы, включая перекресток с Минеральной улицей;

с 29 по 31 июля – на участке от Чугунной улицы до Минеральной улицы.

В остальные дни движение транспорта будет ограничиваться поэтапно.

В Петербурге вовсю идут ремонтные работы на городских дорогах и улицах. Известно, что на эти цели было выделно 900 млн рублей из федерального бюджета, которые позволят отремонтировать дороги на 80 объектах общей протяженностью более 133 км.

Фото: Piter.tv