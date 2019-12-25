Ранее на ремонт дорог было выделено 5 млрд рублей из городского и федерального бюджета.

Петербург получит из федерального бюджета 900 млн рублей на ремонт дорог в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Соответствующее распоряжение было подписано в конце июня этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в пятницу, 9 июля.

Выделенные средства позволят отремонтировать дороги на 80 объектах общей протяженностью более 133 км. В настоящий момент комитет по развитию транспортной инфраструктуры совместно с Министерством транспорта и ФДА "Росавтодор" формируют список дорог, которые отремонтируют за счет полученных средств.

Ранее дорожный комитет обещал отремонтировать 407 улиц в Ленобласти до конца года. Полный адресный список поселений, где планируется ремонт улиц и дорог на полученные субсидии, опубликовали на странице "Дороги Ленинградской области" в соцсети ВКонтакте.

Фото: Piter.tv