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В Петербурге и Ленобласти 16 февраля погода опустится до -20 градусов
Сегодня, 17:59
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В Петербурге и Ленобласти 16 февраля погода опустится до -20 градусов

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Синоптики обещают облачно и небольшой снег.

В воскресенье, 16 февраля, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, а днём преимущественно в отдельных районах пройдет небольшой снег.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью ветер будет дуть с севера, днём сменится на северо-западный, западный, слабый.

Температура воздуха ночью составит от -11 до -13 градусов, в восточных районах Ленинградской области похолодает до -20 градусов. Днём ожидается от -7 до -9 градусов. На дорогах прогнозируется гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее Piter.TV сообщал, что январь в Петербурге побил все рекорды по осадкам.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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