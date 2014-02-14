На Валентинов день в Петербурге ожидается мороз до -12 градусов

На дорогах ожидается гололедица.

Стал известен прогноз погоды в Петербурге на предстоящее воскресенье, 14 февраля, когда отмечается День святого Валентина. Информацию приводит пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, 14 февраля в Северной столице ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Небольшой снег выпадет ночью и утром, днем – только местами. Ветер ночью северо-восточный, северный 2-7 м/с, днем северный, северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -14...-16 градусов, днём -10...-12 градусов. На дорогах – гололедица, атмосферное давление будет повышаться.

В грядущее воскресенье, 14 февраля, в Ленобласти будет морозная и слегка снежная погода.

Фото: Piter.tv