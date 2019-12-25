В понедельник в Петербурге не ожидается осадков благодаря влиянию антициклона

Воздух прогреется до +11…+13 градусов.

Северную столицу сегодня ожидает ясная погода без осадков благодаря влиянию антициклона. Облачные участки будут сменяться прояснениями. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до +11…+13 градусов, в Ленинградской области температура будет варьироваться от +9 до +14 градусов. Юго-восточный ветер будет умеренным, его скорость составит около 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление практически останется стабильным, достигнув отметки 779 мм ртутного столба, что значительно превышает норму.

Фото: Piter.TV