Холодный атмосферный фронт определит погоду в Петербурге 25 сентября

В среду, 25 сентября, погода в Северной столице снова будет определяться атмосферным фронтом, на этот раз холодным. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Город ждет облачность с прояснениями, а вечером пройдут небольшие локальные дожди. Столбики термометров поползут вниз, однако до этого времени воздушные массы успеют прогреться.

Температура воздуха составит +21…+22°, в Ленобласти +19…+24°. Порывы южного ветра достигнут 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.