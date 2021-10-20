Облака ограничат прогрев в Петербурге 20 октября

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Северную столицу сегодня, 20 октября, затронет атмосферный фронт, протянувшийся над северными районами региона. В некоторых местах пройдут кратковременные дожди, а наличие облаков помешает активному поступлению солнечных лучей. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон ожидается на уровне +6…+8 градусов, в Ленинградской области воздух прогреется до +4…+9 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Показатели атмосферного давления останутся практически неизменными, достигнув отметки 762 мм рт. ст., что чуть превышает норму.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV