Петербург попадет в тыловую часть циклона 10 ноября

Погоду в Петербурге в понедельник, 10 ноября, определит область пониженного давления, центр которого переместится в сторону Баренцева моря. Ожидается переменная облачность с кратковременными просветлениями, возможны слабые осадки в виде дождя, местами переходящего в мокрый снег. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон составит от +3 до +5 градусов в городе и от +1 до +6 градусов в Ленобласти.

Восточный ветер будет умеренным, скорость достигнет 2-7 м/с. Показатели атмосферного давления останутся стабильными на уровне 759 мм рт. ст., что соответствует норме.

Фото: Piter.TV