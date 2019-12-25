Петербург попадет в тыловую часть циклона 10 ноября

Погоду в Петербурге в понедельник, 10 ноября, определит область пониженного давления, центр которого переместится в сторону Баренцева моря. Ожидается переменная облачность с кратковременными просветлениями, возможны слабые осадки в виде дождя, местами переходящего в мокрый снег. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".
Температурный фон составит от +3 до +5 градусов в городе и от +1 до +6 градусов в Ленобласти.
Восточный ветер будет умеренным, скорость достигнет 2-7 м/с. Показатели атмосферного давления останутся стабильными на уровне 759 мм рт. ст., что соответствует норме.
Фото: Piter.TV
