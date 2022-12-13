На этой неделе в Петербурге ожидается зимняя погода

Хотя и с температурами от 0 до -5 градусов.

Центр циклона "Николас" сейчас выходит с Ботнического залива на территорию Финляндии, и в дальнейшем будет смещаться к востоку через Карелию и Белое море. Влияние циклона на Санкт-Петербург продлится в течение двух дней, отметил главный синоптик города Александр Колесов.

Днём 30 января в Северной столице ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождём. Температура воздуха до +2 градусов будет только сегодня, уже завтра днём ожидается понижение до небольших отрицательных значений.

Следующий циклон, определяющий погоду с 1 на 2 февраля, будет проходить уже южнее Петербурга, поэтому оттепели не должно быть, а осадки будут выпадать только в виде снега.

Так что кроме сегодняшнего дня вся неделя в Санкт-Петербурге должна быть зимней, хотя и с температурами от 0 до -5 градусов. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv