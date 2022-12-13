Циклон "Николас" закроет небо над Петербургом плотными облаками

Температура воздуха 30 января в Петербурге +1…+3 градуса.

В первый рабочий день после выходных синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет представлена тёплым сектором очередного североатлантического циклона "Николас", выходящего своим центром на территорию Финляндии. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Циклон закроет небо над регионом плотными облаками, вызовет осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега, а температура воздуха продолжит превышать норму.

Температура воздуха 30 января в Петербурге +1…+3 градуса, по Ленобласти -2…+3 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 733 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Во вторник пройдёт небольшой мокрый снег, переходящий в снег, местами гололедица, и днем около 0.

Фото: Piter.tv