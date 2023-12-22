В Ленобласти ночью 5 апреля местами похолодает до -15 градусов

Днём -1...+4 градуса.

В Ленинградской области перед выходными ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 5 апреля в регионе ожидается без существенных осадков, во второй половине дня местами, преимущественно на западе пройдёт небольшой и умеренный снег, мокрый снег. Ветер ночью северо-восточный, восточный 3-8 м/с, днём восточный, юго-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, местами -13...-15 градусов, днём -1...+4 градуса. На дорогах гололедица.

Ранее петербуржцам рассказали, когда вернётся весенняя погода.

Фото: unsplash; МЧС