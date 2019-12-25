В Ленобласти 22 июня ожидается переменная облачность

Днём +18...+23 градуса.

В Ленинградской области в субботу, 22 июня, ожидается переменная облачность. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе ожидается без существенных осадков, днём местами, преимущественно на востоке, пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, местами у водоемов до +14, днём +18...+23 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.

В Приоратском парке 22 июня пройдут мероприятия и кинопоказы, посвященные Дню памяти и скорби.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1); МЧС