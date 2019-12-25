Неделя в Ленобласти начнется с морозов до -20 градусов

В регионе обещают снегопад.

В понедельник, 20 декабря, в Ленобласть вернутся крепкие морозы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Днем обещают облачную погоду. Временами жители будут видеть солнце. В большинстве районов выпадет небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах ожидается метель. Подует северо-восточный, северный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-17 м/с.

Столбики термометров покажут -9...-14 градусов. А некоторых районах похолодает до -15...-20 гр. На дорогах образуется гололедица.

Ранее на Piter.tv сообщили, что 20 декабря в Петербурге обещают сильный ветер и метель.

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