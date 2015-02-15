Ночью 18 февраля в Ленобласти местами похолодает до -27 градусов

Ночью местами пройдёт небольшой снег.

В Ленинградской области во вторник, 18 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами пройдёт небольшой снег, днем в большинстве районов также ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью западных направлений 1-6 м/с, днем западный, юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -12...-17 градусов, местами -22...-27, днем -4...-9 градусов, на востоке местами до -12. На дорогах гололедица.

В Петербурге минувшая ночь (17 февраля) стала самой холодной с начала 2025 года.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Шедеврум); МЧС