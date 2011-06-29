Ночью 12 апреля местами в Ленобласти температура опустится до -12 градусов

На дорогах местами гололедица.

В Ленинградской области в субботу, 12 апреля, ожидается облачная погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе местами пройдёт небольшой снег. Днем ожидается умеренный снег, мокрый снег, вечером на западе Ленобласти местами с дождем. Ветер ночью северо-западный, западный, переходящий к юго-западному 4-9 м/с, днем западный, юго-западный 7-12 м/с, в прибрежных районах местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, местами до -13, днем -1...+4 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем мало меняться.

Инфографика: МЧС Ленобласти

Ранее синоптик Александр Колесов рассказал, что причиной ухудшения погодных условий станет циклон, который уже сформировался и находится у побережья Норвегии. Именно он станет источником осадков, которые ожидаются в Северной столице.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")