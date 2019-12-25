В Ленобласти 11 июля обещают жару, дожди и грозы

Столбики термометров покажут аномальные +35 градусов.

В воскресенье, 11 июля, в Ленобласти ожидается облачная и дождливая погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону 10 июля со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем местами брызнут дожди, в некоторых районах пройдут ливни и грозы. Синоптики обещают зной. Столбики термометров покажут ночью +16...+21 гр., но днем потеплеет до +30...+35 градусов. Подует южный ветер со скоростью 2-7 м/с, во время грозы порывы могут достигать 15-20 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее на Piter.tv сообщили, что жители Невского района радуются долгожданному дождю.

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