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В Ленобласти 11 июля обещают жару, дожди и грозы
Сегодня, 15:13
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В Ленобласти 11 июля обещают жару, дожди и грозы

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Столбики термометров покажут аномальные +35 градусов.

В воскресенье, 11 июля, в Ленобласти ожидается облачная и дождливая погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону 10 июля со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем местами брызнут дожди, в некоторых районах пройдут ливни и грозы. Синоптики обещают зной. Столбики термометров покажут ночью +16...+21 гр., но днем потеплеет до +30...+35 градусов. Подует южный ветер со скоростью 2-7 м/с, во  время грозы порывы могут достигать 15-20 м/с.  Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее на Piter.tv сообщили, что жители Невского района радуются долгожданному дождю. 

Фото: pixabay

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Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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